8XBET

8XBET

8XBET

8XBET

90Phut TV Link Trực Tiếp Bóng Đá chất lượng cao - Xem Bóng Đá Trực Tuyến miễn phí

league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
756
Ngoại Hạng Anh Ngoại Hạng Anh
10
La Liga La Liga
8
Bundesliga Bundesliga
8
Serie A Serie A
8
Ligue 1 Ligue 1
8
V.League 1 V.League 1
1
VĐQG Bồ Đào Nha VĐQG Bồ Đào Nha
8
MLS_Nhà Nghề Mỹ MLS_Nhà Nghề Mỹ
14
Ngoại Hạng Nga Ngoại Hạng Nga
8
J1 League J1 League
10
K League 1 K League 1
6
Ngoại Hạng Trung Quốc Ngoại Hạng Trung Quốc
5
VĐQG Argentina VĐQG Argentina
15
VĐQG Brasil VĐQG Brasil
10
VĐQG Mexico VĐQG Mexico
9
VĐQG Hà Lan VĐQG Hà Lan
8
VĐQG Ả-rập Xê-út VĐQG Ả-rập Xê-út
3
La Liga 2 La Liga 2
9
Hạng Nhất Anh Hạng Nhất Anh
11
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
8
Bundesliga 2 Bundesliga 2
6
Ngoại Hạng Đan Mạch Ngoại Hạng Đan Mạch
5
VĐQG Bỉ VĐQG Bỉ
7
VĐQG Na Uy VĐQG Na Uy
8
VĐQG Thụy Sĩ VĐQG Thụy Sĩ
6
Hilux Revo Thai League Hilux Revo Thai League
7
VĐQG Indonesia VĐQG Indonesia
6
Ngoại hạng Ai Cập Ngoại hạng Ai Cập
7
VĐQG Hy Lạp VĐQG Hy Lạp
7
VĐQG Áo VĐQG Áo
6
Hạng 2 Ý Hạng 2 Ý
9
2023 CAFA Nations Cup 2023 CAFA Nations Cup
4
AFC Women Champions League AFC Women Champions League
9
Argentine Regional League Argentine Regional League
1
Argentine Tebolidun League Group C Argentine Tebolidun League Group C
1
AUS NSW-N Reserves League AUS NSW-N Reserves League
1
Australia Capital Territory U23 League Australia Capital Territory U23 League
3
Australia Capital Territory Women Australia Capital Territory Women
1
Australia FFA Cup Australia FFA Cup
2
Australia Queensland Women\'s Cup Australia Queensland Women\'s Cup
1
Australian Welsh League Australian Welsh League
4
Bolivian Copa LFPB Bolivian Copa LFPB
3
Brazilian Campeonato Gaucho 2 Brazilian Campeonato Gaucho 2
1
Brazilian Sao Paulo Cup Brazilian Sao Paulo Cup
2
CAF African Nations Championship CAF African Nations Championship
1
Capital NPL 1 Capital NPL 1
4
CFA Member Association Champions League CFA Member Association Champions League
3
Chinese Women League One Chinese Women League One
6
Cúp Liên Đoàn Fijian Cúp Liên Đoàn Fijian
2
Czech 3 liga Czech 3 liga
5
ENG U21 League 2 ENG U21 League 2
3
FFSA Premier League FFSA Premier League
2
FNL Nga FNL Nga
5
Giải trẻ Argentina Giải trẻ Argentina
1
Giao Hữu Quốc Tế Giao Hữu Quốc Tế
1
Hạng 2 Áo Hạng 2 Áo
4
Hạng 2 Argentina Hạng 2 Argentina
6
Hạng 2 Bồ Đào Nha Hạng 2 Bồ Đào Nha
5
Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
7
Hạng 2 Bulgaria Hạng 2 Bulgaria
1
Hạng 2 Chile Hạng 2 Chile
2
Hạng 2 Colombia Hạng 2 Colombia
7
Hạng 2 Costa Rica Hạng 2 Costa Rica
1
Hạng 2 Hà Lan Hạng 2 Hà Lan
1
Hạng 2 Israel Hạng 2 Israel
2
Hạng 2 Mexico Hạng 2 Mexico
7
Hạng 2 Paraguay Hạng 2 Paraguay
1
Hạng 2 Romania Hạng 2 Romania
2
Hạng 2 Thái Lan Hạng 2 Thái Lan
4
Hạng 2 Trung Quốc Hạng 2 Trung Quốc
9
Hạng 3 Tây Ban Nha Hạng 3 Tây Ban Nha
2
Hạng 3 Thụy Điển Hạng 3 Thụy Điển
1
Hạng Nhất Ba Lan Hạng Nhất Ba Lan
2
Hạng Nhất Belarus Hạng Nhất Belarus
2
Hạng Nhất Croatia Hạng Nhất Croatia
2
Hạng Nhất Đan Mạch Hạng Nhất Đan Mạch
3
Hạng Nhất Paraguay Hạng Nhất Paraguay
3
Hạng Nhất Séc Hạng Nhất Séc
2
Hạng Nhất Serbia Hạng Nhất Serbia
3
Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ
8
Hạng Nhất Thụy Sĩ Hạng Nhất Thụy Sĩ
1
Italian Serie C Italian Serie C
2
J2 League J2 League
10
J3 League J3 League
9
JFL JFL
4
JPN Nadeshiko League 1 JPN Nadeshiko League 1
4
JPN Regional League JPN Regional League
2
K League 2 K League 2
7
K3 League K3 League
4
K4 League K4 League
5
Latvian 1.Liga Latvian 1.Liga
1
League Cup League Cup
2
Ligue 2 Ligue 2
4
MEX LT MEX LT
9
MLS Next Pro MLS Next Pro
12
New Zealand Central Premier League New Zealand Central Premier League
5
Ngoại hạng Armenia Ngoại hạng Armenia
3
Ngoại hạng Azerbaijan Ngoại hạng Azerbaijan
4
Ngoại Hạng Belarus Ngoại Hạng Belarus
3
Ngoại Hạng Canada Ngoại Hạng Canada
4
Ngoại Hạng Darwin Ngoại Hạng Darwin
1
Ngoại Hạng HồngKông Ngoại Hạng HồngKông
4
Ngoại hạng Israel Ngoại hạng Israel
5
Ngoại Hạng Kazakhstan Ngoại Hạng Kazakhstan
1
Ngoại Hạng Scotland Ngoại Hạng Scotland
5
Ngoại Hạng Ukraina Ngoại Hạng Ukraina
4
Northern Ireland Women Super League Northern Ireland Women Super League
1
NSW Premier League NSW Premier League
8
NSW Premier W-League NSW Premier W-League
7
NSW Womens Premier League NSW Womens Premier League
1
NSW-N Premier League NSW-N Premier League
2
Nữ USA Nữ USA
7
NZ Northern Premier League NZ Northern Premier League
4
OFC U16 Championship Cup OFC U16 Championship Cup
2
Philippines UFL Philippines UFL
1
RUS D3B RUS D3B
3
Saudi Arabia Kings Cup Saudi Arabia Kings Cup
1
Slovenia 2.Liga Slovenia 2.Liga
2
South Australia NPL Women South Australia NPL Women
1
South Australia State League 1 South Australia State League 1
1
TAS Premier League TAS Premier League
4
TSA Women Super League TSA Women Super League
3
TSAmania Premier Championship TSAmania Premier Championship
2
UAE Cup UAE Cup
4
UEFA Women Champions League UEFA Women Champions League
14
USL Championship USL Championship
12
USL League One USL League One
4
VĐQG Ba Lan VĐQG Ba Lan
7
VĐQG Bắc Ireland VĐQG Bắc Ireland
2
VĐQG Bulgaria VĐQG Bulgaria
4
VĐQG Chile VĐQG Chile
7
VĐQG Colombia VĐQG Colombia
10
VĐQG Costa Rica VĐQG Costa Rica
4
VĐQG Ecuador VĐQG Ecuador
8
VĐQG Estonia VĐQG Estonia
4
VĐQG Georgia VĐQG Georgia
1
VĐQG Guatemala VĐQG Guatemala
4
VĐQG Honduras VĐQG Honduras
5
VĐQG Hungary VĐQG Hungary
4
VĐQG Iceland VĐQG Iceland
3
VĐQG Ireland VĐQG Ireland
2
VĐQG Latvia VĐQG Latvia
2
VĐQG Lithuania VĐQG Lithuania
5
VĐQG Malaysia VĐQG Malaysia
2
VĐQG Nữ Argentine VĐQG Nữ Argentine
1
VĐQG Nữ Estonia VĐQG Nữ Estonia
2
VĐQG Nữ Mexico VĐQG Nữ Mexico
9
VĐQG Nữ Tây Ban Nha VĐQG Nữ Tây Ban Nha
3
VĐQG Nữ Thụy Điển VĐQG Nữ Thụy Điển
1
VĐQG Panama VĐQG Panama
4
VĐQG Phần Lan VĐQG Phần Lan
6
VĐQG Qatar VĐQG Qatar
2
VĐQG Romania VĐQG Romania
7
VĐQG Séc VĐQG Séc
4
VĐQG Serbia VĐQG Serbia
7
VĐQG Slovakia VĐQG Slovakia
4
VĐQG Slovenia VĐQG Slovenia
2
VĐQG Thụy Điển VĐQG Thụy Điển
8
VĐQG Uruguay VĐQG Uruguay
8
VĐQG Venezuela VĐQG Venezuela
6
VIC Premier League VIC Premier League
2
VIC Women Premier League VIC Women Premier League
6
WK League WK League
4
Women Empowerment League Women Empowerment League
3
Hạng Nhất Paraguay
04:30 30/08

Sportivo Ameliano

VS

FC Nacional Asuncion

Flag
0 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag
Flag
0 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag
8xbet
Hạng 2 Paraguay
04:30 30/08

Rubio nu

VS

Sol de America

Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 2
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 2
Flag
8xbet
VĐQG Argentina
05:00 30/08

Newell Old Boys

VS

Barracas Central

Flag
2 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag
Flag
2 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag
TOM
8xbet

8XBET

VĐQG Argentina
05:00 30/08

Banfield

VS

Club Atletico Tigre

Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag
Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag
HELLO
8xbet
Brazilian Sao Paulo Cup
05:00 30/08

Uniao Sao Joao

VS

Noroeste

Soccer HT 0 - 0
Flag
0 - 0
 Flag
0 - 0
Soccer HT 0 - 0
Flag
0 - 0
 Flag
0 - 0
8xbet
Hạng 2 Brazil
05:00 30/08

Operario PR

VS

Coritiba PR

Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag
Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag
8xbet
MEX LT
05:00 30/08

Canoneros Marina

VS

Celaya FC

Soccer HT 0 - 0
Flag
0 - 0
 Flag
0 - 0
Soccer HT 0 - 0
Flag
0 - 0
 Flag
0 - 0
8xbet
MEX LT
05:00 30/08

Atletico Hidalgo

VS

Zitacuaro CF

Soccer HT 0 - 0
Flag
0 - 0
 Flag
0 - 0
Soccer HT 0 - 0
Flag
0 - 0
 Flag
0 - 0
8xbet
Giao Hữu Quốc Tế
05:00 30/08

Venezuela U17

VS

Panama U17

Flag
1 - 2
Flag
Flag
1 - 2
Flag
8xbet
VĐQG Colombia
06:00 30/08

Atletico Junior

VS

Llaneros FC

Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
OLER
8xbet
Hạng 2 Mexico
06:00 30/08

Chivas Tapatio

VS

CF Atlante

Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
5 - 1
Flag
Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
5 - 1
Flag
FINN
8xbet
VĐQG Chile
06:00 30/08

Union La Calera

VS

Palestino

Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 0
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 0
Flag
8xbet

8XBET

8XBET

Hạng 2 Chile
06:00 30/08

Santiago Morning

VS

D. Concepcion

Flag
3 - 0
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
2 - 1
Flag
Flag
3 - 0
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
2 - 1
Flag
8xbet
Nữ USA
06:30 30/08

Nữ Racing Louisville

VS

Nữ Houston Dash

Flag
1 - 2
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag
Flag
1 - 2
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag
8xbet
VĐQG Nữ Mexico
07:00 30/08

Nữ Monterrey

VS

Nữ Juarez

Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag
LEE
8xbet

8XBET

VĐQG Ecuador
07:00 30/08

Cuniburo FC

VS

CD El Nacional

Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag
8xbet
Nữ USA
07:00 30/08

Nữ Orlando Pride

VS

Nữ Gotham FC

Flag
0 - 2
Flag Flag
3 - 1
Flag Flag
2 - 0
Flag
Flag
0 - 2
Flag Flag
3 - 1
Flag Flag
2 - 0
Flag
8xbet
MEX LT
07:00 30/08

Estudiantes Tecos

VS

Alacranes Durango

Flag
0 - 0
Flag Flag
4 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
4 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
8xbet
MEX LT
07:00 30/08

FC Santiago

VS

Gavilanes FC Matamoros

Soccer HT 0 - 0
Flag
0 - 0
 Flag
0 - 0
Soccer HT 0 - 0
Flag
0 - 0
 Flag
0 - 0
8xbet
VĐQG Argentina
07:15 30/08

Instituto

VS

CA Independiente

Flag
2 - 0
Flag Flag
3 - 1
Flag Flag
0 - 2
Flag
Flag
2 - 0
Flag Flag
3 - 1
Flag Flag
0 - 2
Flag
STEP
8xbet
Xem thêm
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
67
Brazil Paulista Second Basketball Brazil Paulista Second Basketball
1
China National Basketball League China National Basketball League
2
Club Friendship Club Friendship
1
FIBA EuroBasket FIBA EuroBasket
24
FIBA U16 Asian Championship FIBA U16 Asian Championship
18
Liga Nacional de Baloncesto Profesional Liga Nacional de Baloncesto Profesional
2
Mexico CIBACOPA Mexico CIBACOPA
1
National Basketball League National Basketball League
4
Uruguay Metro League Uruguay Metro League
1
Vietnam VBA Vietnam VBA
2
Women National Basketball Association Women National Basketball Association
11
Brazil Paulista Second Basketball
05:00 30/08

AOBE Ourinhos

VS

Basquete Tatui

8xbet
Club Friendship
06:00 30/08

Fluminense

VS

Tijuca Tenis Clube

8xbet
Women National Basketball Association
06:30 30/08

Nữ Atlanta Dream

VS

Nữ Dallas Wings

8xbet

8XBET

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
07:00 30/08

Mineros de Zacatecas

VS

Dorados de Chihuahua

8xbet
Uruguay Metro League
07:15 30/08

Verdirrojo

VS

Club Atletico Olimpia

8xbet
Women National Basketball Association
09:00 30/08

Nữ Los Angeles Sparks

VS

Nữ Indiana Fever

ALAN
8xbet
Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:30 30/08

Diablos Rojos

VS

Fuerza Regia

8xbet
Mexico CIBACOPA
10:00 30/08

Frayles de Guasave

VS

Escuderos de Jalisco

8xbet
National Basketball League
14:30 30/08

Melbourne United

VS

Brisbane Bullets

8xbet
National Basketball League
17:00 30/08

Tasmania JackJumpers

VS

Adelaide 36ers

8xbet
FIBA EuroBasket
17:30 30/08

Lithuania

VS

Đức

8xbet
China National Basketball League
18:30 30/08

Shijiazhuang Xianglan

VS

Hồng Kông Bulls

8xbet

8XBET

8XBET

FIBA EuroBasket
18:45 30/08

CH Séc

VS

Estonia

8xbet
FIBA EuroBasket
19:00 30/08

Iceland

VS

Bỉ

8xbet
FIBA EuroBasket
19:00 30/08

Italy

VS

Georgia

8xbet

8XBET

Vietnam VBA
19:30 30/08

Hồ Chí Minh Wings

VS

V Islanders

8xbet
FIBA EuroBasket
20:30 30/08

Great Britain

VS

Thụy Điển

8xbet
FIBA EuroBasket
22:00 30/08

Latvia

VS

Serbia

8xbet
FIBA EuroBasket
22:00 30/08

Pháp

VS

Slovenia

8xbet
FIBA EuroBasket
22:15 30/08

Đảo Síp

VS

Hy Lạp

8xbet
Xem thêm
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
10
US Open Men Doubles US Open Men Doubles
2
US Open Men Singles US Open Men Singles
3
US Open Women Doubles US Open Women Doubles
1
US Open Women Singles US Open Women Singles
3
UTR Pro Match Series Men Singles UTR Pro Match Series Men Singles
1
US Open Women Singles
03:40 30/08

Emma Navarro

VS

Barbora Krejcikova

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Emma Navarro
-
-
-
-
-
Barbora Krejcikova
-
-
-
-
-
8xbet
US Open Men Singles
04:00 30/08

Ugo Blanchet

VS

Tomas Machac

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ugo Blanchet
-
-
-
-
-
Tomas Machac
-
-
-
-
-
8xbet
US Open Men Doubles
04:25 30/08

Nsriram Balaji

Rithvik Choudary Bollipalli

VS

Vasil Kirkov

Bart Stevens

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nsriram Balaji/Rithvik Choudary Bollipalli
-
-
-
-
-
Vasil Kirkov/Bart Stevens
-
-
-
-
-
8xbet

8XBET

US Open Women Doubles
04:30 30/08

Maria Camila Osorio Serrano

Yuan Yue

VS

Tereza Mihalikova

Olivia Nicholls

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Maria Camila Osorio Serrano/Yuan Yue
-
-
-
-
-
Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls
-
-
-
-
-
8xbet
US Open Men Doubles
04:40 30/08

Bayldon B

Walton A

VS

Jakob Schnaitter

Mark Wallner

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bayldon B / Walton A
-
-
-
-
-
Jakob Schnaitter/Mark Wallner
-
-
-
-
-
8xbet
US Open Women Singles
06:00 30/08

Aryna Sabalenka

VS

Leylah Fernandez

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Aryna Sabalenka
-
-
-
-
-
Leylah Fernandez
-
-
-
-
-
8xbet
UTR Pro Match Series Men Singles
06:00 30/08

Derrick Chen

VS

Matic Kriznik

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Derrick Chen
-
-
-
-
-
Matic Kriznik
-
-
-
-
-
8xbet
US Open Men Singles
06:05 30/08

Novak Djokovic

VS

Cameron Norrie

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Novak Djokovic
-
-
-
-
-
Cameron Norrie
-
-
-
-
-
VIC
8xbet
US Open Men Singles
07:10 30/08

Jerome Kym

VS

Taylor Fritz

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jerome Kym
-
-
-
-
-
Taylor Fritz
-
-
-
-
-
8xbet
US Open Women Singles
07:40 30/08

Taylor Townsend

VS

Mirra Andreeva

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Taylor Townsend
-
-
-
-
-
Mirra Andreeva
-
-
-
-
-
VIC
8xbet
Xem thêm
Xem thêm
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
18
Cup of Siberia and Far East Women Cup of Siberia and Far East Women
1
Hubert Wagner Memorial Hubert Wagner Memorial
4
Pan-American Cup Pan-American Cup
3
World Championship U21 World Championship U21
4
World Championship Women World Championship Women
6
Pan-American Cup
05:00 30/08

Dominican Republic

VS

Puerto Rico

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Dominican Republic
-
-
-
-
-
Puerto Rico
-
-
-
-
-
8xbet
Pan-American Cup
07:00 30/08

Chile

VS

Colombia

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Chile
-
-
-
-
-
Colombia
-
-
-
-
-
8xbet
Pan-American Cup
09:00 30/08

Mexico

VS

USA

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mexico
-
-
-
-
-
USA
-
-
-
-
-
8xbet

8XBET

World Championship U21
10:00 30/08

Ba Lan U21

VS

Cuba U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ba Lan U21
-
-
-
-
-
Cuba U21
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship U21
10:00 30/08

Kazakhstan U21

VS

Argentina U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kazakhstan U21
-
-
-
-
-
Argentina U21
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship U21
10:00 30/08

Tunisia U21

VS

Morocco U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tunisia U21
-
-
-
-
-
Morocco U21
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship U21
13:00 30/08

Colombia U21

VS

Puerto Rico U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Colombia U21
-
-
-
-
-
Puerto Rico U21
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship Women
17:00 30/08

Nữ Italy

VS

Nữ Đức

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Italy
-
-
-
-
-
Nữ Đức
-
-
-
-
-
ROSS
8xbet
World Championship Women
20:30 30/08

Nữ Ba Lan

VS

Nữ Bỉ

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Ba Lan
-
-
-
-
-
Nữ Bỉ
-
-
-
-
-
ROSS
8xbet
Hubert Wagner Memorial
23:00 30/08

Serbia

VS

Argentina

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Serbia
-
-
-
-
-
Argentina
-
-
-
-
-
8xbet
Hubert Wagner Memorial
01:30 31/08

Ba Lan

VS

Brazil

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ba Lan
-
-
-
-
-
Brazil
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship Women
17:00 31/08

Nữ Trung Quốc

VS

Nữ Pháp

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Trung Quốc
-
-
-
-
-
Nữ Pháp
-
-
-
-
-
ROSS
8xbet

8XBET

8XBET

World Championship Women
20:30 31/08

Nữ Brazil

VS

Nữ CH Dominican

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Brazil
-
-
-
-
-
Nữ CH Dominican
-
-
-
-
-
ROSS
8xbet
Hubert Wagner Memorial
23:00 31/08

Brazil

VS

Serbia

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Brazil
-
-
-
-
-
Serbia
-
-
-
-
-
8xbet
Hubert Wagner Memorial
01:30 01/09

Ba Lan

VS

Argentina

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ba Lan
-
-
-
-
-
Argentina
-
-
-
-
-
8xbet

8XBET

World Championship Women
17:00 01/09

Nữ USA

VS

Nữ Canada

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ USA
-
-
-
-
-
Nữ Canada
-
-
-
-
-
8xbet
World Championship Women
20:30 01/09

Nữ Thổ Nhĩ Kỳ

VS

Nữ Slovenia

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ
-
-
-
-
-
Nữ Slovenia
-
-
-
-
-
8xbet
Cup of Siberia and Far East Women
11:00 02/09

Omsk Women

VS

April 25 SC W

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Omsk Women
-
-
-
-
-
April 25 SC W
-
-
-
-
-
8xbet
Xem thêm
league Tất cả các môn
Chọn môn
league Tất cả các môn
6
LOL
1
DOTA2
1
CSGO
4
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
6
Dust2.us Eagle Masters Series 3 Dust2.us Eagle Masters Series 3
1
Epl World Sea S8 Epl World Sea S8
1
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 1 ESL Challenger League Season 50 South America Cup 1
1
LTA North Split 3 2025 LTA North Split 3 2025
1
MESA Pro Series Fall 2025 MESA Pro Series Fall 2025
1
Perfect World CS Challenge Series 1 Perfect World CS Challenge Series 1
1
lol
LTA North Split 3 2025
03:00 30/08

Cloud9

VS

Disguised

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
csgo
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 1
04:00 30/08

RED Canids

VS

9z

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
Dust2.us Eagle Masters Series 3
07:00 30/08

BLUEJAYS

VS

BOSS

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
Perfect World CS Challenge Series 1
10:00 30/08

Rare Atom

VS

Lynn Vision

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
MESA Pro Series Fall 2025
11:00 30/08

Chinggis Warriors

VS

The Huns

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
dota2

8XBET

Epl World Sea S8
10:00 30/08

Veroja

VS

Ivory

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
Video Highlight trận đấu vừa diễn ra
Valencia CF vs Getafe (02:30 – 30/08)
Leicester City vs Birmingham City (02:00 – 30/08)
RC Lens vs Brest (01:45 – 30/08)
Lecce vs AC Milan (01:45 – 30/08)
Hamburger SV vs St. Pauli (01:30 – 30/08)
Al-Taawoun vs Al Nassr (01:00 – 30/08)
Elche vs Levante (00:30 – 30/08)
Cremonese vs Sassuolo (23:30 – 29/08)
Inter Miami vs Orlando City (07:30 – 28/08)
RC Celta vs Real Betis (02:00 – 28/08)
Copenhagen vs FC Basel 1893 (02:00 – 28/08)
Everton vs Mansfield Town (02:00 – 28/08)

LỜI GIỚI THIỆU

90Phut TV là gì?

90Phut TV hiện tại đang là website phát sóng trực tiếp bóng đá chất lượng cao hàng đầu trong khu vực hiện nay. 90Phutr.tv địa chỉ cung cấp link xem bóng đá trực tuyến toàn bộ các giải đấu cực kỳ hấp dẫn hoàn toàn miễn phí cho mọi người thưởng thức. Thêm vào đó, chất lượng trong trận đấu cũng cực kỳ ấn tượng.

xem-truc-tiep-bong-da-hom-nay-tai-90phut-tv
Xem trực tiếp bóng đá hôm nay tại 90Phut TV

Ngoài tên thường gọi, 90Phut TV còn được biết đến với tên gọi khác như Vaoroi TV, Vào Rồi TV, Vaoroi.TV đây được xem như là cái tên đã quá đỗi quen thuộc với fan hâm mộ xem trực tiếp bóng đá online trên khắp khu vực trên thế giới. Khi truy cập vào 90Phutr.tv bạn có thể xem được tất cả các giải bóng đá, từ hàng đầu thế giới cho đến các giải đấu nhỏ trong khu vực và trong nước. Đương link xem tructiepbongda thì luôn luôn được cập nhật từ khá sớm. Thêm vào đó, hình ảnh, âm thanh, tốc độ trong trận đấu cũng cực kỳ tốt. Đăc biệt, bình luận cũng bằng tiếng Việt từ những BLV hàng đầu, cho bạn đươc một trải nghiệm xem tuyệt vời nhất.

Đương nhiên toàn bộ các trận đấu bóng đá được 90 Phút TV phát sóng cũng hoàn toàn miễn phí. Cho bạn xem bất kỳ trận đấu nào mình muốn một cách dễ dàng nhất. Nếu bạn còn nghi ngờ về chất lượng của 90Phutr.tv, hãy tiếp tục xem bài viết dưới đây.

Bạn biết gì về kênh truc tiep bong da 90Phutr.tv

Khi mà nhu cầu xem trực tiếp bóng đá tăng cao như hiện nay, thì có rất nhiều những ứng dụng, trang web phát sóng bóng đá trực tuyến được ra đời. Cho nên mọi người luôn luôn chọn các website hàng đầu để xem các trận đấu bóng đá với chất lượng cao nhất. Hiểu được điều này, những chuyên gia, biên tập viên bóng đá hàng đầu đã liên kết với những kỹ thuật viên IT chuyên nghiệp, để tạo ra 90p TV. Với mong muốn những người yêu bóng đá có 1 địa điểm để xem trận đấu mình thích với chất lượng cao nhất.

kenh-tructiepbongda-hang-dau-khu-vuc-91phut-net
Kênh truc tiep bong da hàn đầu khu vực – 90Phutr.tv

Tại 91Phut TV, bạn sẽ được cung cấp đường link xem bong da truc tiep của tất cả các giải đấu hàng đầu hiện nay như Champion League, Ngoại Hạng Anh, World Cup, Euro, La Liga, Serie A, Bundesliga,… cho đến các giải bóng đá trong khu vực và trong nước như U23 Châu Á, Sea Games, AFF Cup, V-League, giải hạng Nhất quốc gia,… Đường link cũng được cập nhật khá sớm và tuyệt đối không bao giờ có chứa mã độc, virus nên bạn hoàn toàn yên tâm. Khi sử dụng link xem bóng đá trực tiếp của 90 Phút TV, bạn sẽ thưởng thức được trận đấu mình thích với hình ảnh cực kỳ sắc nét, chất lượng âm thanh chân thực, tốc độ ổn định và bình luận cuốn hút từ các BLV chuyên nghiệp.

Trang web tructiepbongda 90Phutr.tv ngoài việc tổng hợp các đường link chất lượng và uy tín nhất cho bạn xem bóng đá. Khi truy cập vào đây, bạn còn có thể xem được những tin tức bóng đá mới nhất, biết lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kết quả bóng đá cực kỳ chuẩn. Thêm vào đó, các thông tin trước trận đấu của hai đội cũng được cập nhật đầy đủ cho bạn tham khảo. Đặc biệt, bạn còn được xem bảng kèo của trận đấu với đầy đủ thông tin, để soi kèo một cách tốt hơn nếu muốn tham gia cá cược.

Ngay từ ngày đầu khi được xây dựng, chúng tôi đã muốn trở thành 1 trang web phát sóng bóng đá miễn phí với chất lượng cao nhất. Cho nên bạn không cần phải trả bất khoản chi phí nào khi xem bóng đá hay các thông tin liên quan tại 90Phutr.tv.

Những ưu điểm nổi bật của kênh bóng đá trực tuyến 90Phut TV

Theo như đánh giá của nhiều người thì ở thời điểm hiện tại, 90Phutr.tv chính là trang web xem bóng đá trực tuyến hàng đầu khu vực. Mà bạn không được bỏ qua, nếu muốn xem bất kỳ trận đấu bóng đá nào ngay trên điện thoại hay mà máy tính một cách dễ dàng. Bởi 90 Phút TV có những ưu điểm cực kỳ vượt trội sau đây:

Tổng hợp link xem bóng đá trực tiếp và các thông tin bóng đá nhanh nhất

Hiện tại 90Phut TV đang cung cấp đường link xem truc tiep bong da cho toàn bộ các giải đấu trên toàn thế giới, từ Ngoại Hạng Anh, Serie A, Bundesliga, La Liga, Champion League, Euro, World Cup,.. cho đến các giải đấu trong nước và của đội tuyển Việt Nam. Thời gian mà chúng tôi cập nhật link cũng khá sớm, cụ thể là trước khi trận đấu diễn ra ít nhất 1 tiếng. Mỗi trận đấu đều được 90p TV cập nhật trên 3 đường link, cho bạn lựa chọn được link phù hợp với mình nhất. Đương nhiên link xem bong da truc tiep của chúng tôi cung cấp cũng sẽ không bao giờ dính virus hay là mã độc.

Với đường link xem bóng đá trực tuyến được chúng tôi cung cấp, bạn sẽ thưởng thức được trận đấu mình thích với chất lượng không thể chê vào đâu được. Cụ thể chất lượng trong trận đấu sẽ như sau:

  • Chất lượng hình ảnh trong trận đấu lúc nào cũng sắc nét với độ phân giải lên đến Full HD
  • Chất lượng âm thanh thì chân thực đi kèm với đó là âm lượng khá lớn
  • Màn hình đúng kích thước chuẩn và tương thích với cả điện thoại lẫn máy tính
  • Tốc độ thì cực kỳ ổn định và mượt mà cho nên không bao giờ có chuyện giật, lag hay bị diss ra khi đang xem

Chúng tôi còn cho phép bạn có thể tùy chỉnh lại âm lượng, độ phân giải hình ảnh và kích thước màn hình. Sao cho bạn cảm thấy phù hợp với mình nhất, để giúp trải nghiệm xem bóng đá của bạn trở nên tốt hơn.

xem-bong-da-truc-tuyen-full-HD-va-binh-luan-mien-phi-tai-90phut-tv
Xem bóng đá trực tuyến full HD và bình luận miễn phí tại 90Phut TV

Hàng ngày, trang web 90Phutr.tv còn cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất trên toàn bộ thế giới cho bạn tham khảo. Đối với các trận đấu đang diễn ra, chúng tôi sẽ cập nhật tỷ số trực tiếp cho bạn biết mà không cần phải xem. Khi trận đấu chính thức khép lại, bạn sẽ được biết kết quả cuối cùng với đầy đủ thông tin. Thêm nữa, bạn còn xem lại được video highlight của trận đấu với chất lượng khá cao.

Lịch thi đấu và bảng xếp hạng của tất cả các giải bóng đá trên toàn thế giới cũng được chúng tôi cập nhật đầy đủ và chuẩn xác. Cho bạn có thể biết được lịch thi đấu của bất kỳ đội bóng hay là giải đấu nào mình muốn. Cũng như nắm được thành tích của các câu lạc bộ bóng đá một cách dễ dàng. Đặc biệt, đầu giờ mỗi ngày 90 Phut TV còn cập nhật bảng kèo nhà cái cho tất cả các trận đấu sắp diễn ra. Giúp bạn xem được bảng kèo chuẩn để soi kèo với tỷ lệ thắng cao nhất.

Giao diện website thông minh

Trước khi xây dựng trang web thì 90 Phut TV đã tiến hành khảo sát hành vi người dùng. Để thiết kế 1 trang web có bố cục thông minh, khoa học nhất. Chính vì thế, khi truy cập vào đây bạn sẽ thấy được nội dung được sắp xếp theo từng mục khá hài hòa. Cho bạn có thể sử dụng và tìm những thông tin mình cần nhanh nhất.

Ngay trên đầu website, bạn có thể thấy được toàn bộ các mục quan trọng như xem bong da truc tiep, tin tức, kết quả, bảng xếp hạng, bảng tỷ lệ kèo nhà cái,…. Màu sắc của website cũng khá đẹp mắt, cho bạn sử dụng lâu mà không bao giờ bị mỏi mắt.

Link trực tiếp chất lượng, nội dung uy tín

Tất cả các link xem truc tiep bong da trên 90Phutr.tv đều được lấy từ những nguồn hàng đầu. Cho nên sẽ giúp chất lượng trong trận đấu cực kỳ cao. Thêm và đó, chúng tôi còn cập nhật nhiều link dự phòng, để nếu như đường link bạn đang xem gặp vấn đề, bạn có thể chuyển sang link khác để tiếp tục xem.

Hiện tại trong đội ngũ của 91Phut TV là những biên tập viên, chuyên gia bóng đá hàng đầu trong nước cũng như các kỹ thuật viên IT chuyên nghiệp. Cho nên chúng tôi cam kết cung cấp đến cho người dùng những nội dung chất lượng và uy tín nhất. Thêm vào đó, 90 Phút TV còn không ngừng phát triển, đổi mới mình hơn nữa. Để cung cấp cho người dùng những dịch vụ có chât lượng hàng đầu.

90 Phút TV đang phát sóng bóng đá trực tiếp những giải nào?

90 Phút TV hiện tại đang được người dùng đánh giá là website phát sóng đầy đủ các giải đấu bóng đá nhất. Khi mà toàn bộ các giải bóng đá, từ trong nước, khu vực cho đến trên thế giới. Trong đó những giải đấu được yêu thích nhất phải kể đến như:

  • Cúp C1 – UEFA Champions League: Giải đấu bóng đá cấp CLB lớn nhất thế giới hiện nay. Nơi quy tụ toàn bộ các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Châu Âu
  • Giải Ngoại Hạng Anh – Premier League: Giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh theo như đánh giá của người hâm mộ. Bởi tính khốc liệt và cạnh tranh của các CLB hàng đầu tại nước Anh
  • Giải bóng đá Ý – Serie A: Một trong những giải bóng đá lâu đời nhất thế giới. Serie A cũng quy tụ rất nhiều siêu sao bóng đá và CLB hàng đầu như AC Milan, AS Roma, Inter Milan, Juventus,…
  • Giải bóng đá Tây Ban Nha – La Liga: Một trong những giải bóng đá lớn nhất trên thế giới. Tại La Liga cũng có 2 CLB mạnh nhất hiện nay là Real và Barca
  • Giải bóng đá Đức – Bundesliga: Giải đấu bóng đá hàng đầu của nước Đức và Châu Âu
  • Giải bóng đá Pháp – League 1: Giải đấu đang nổi ở thời điểm hiện tại, khi các CLB tại đây đua nhau mua về những cầu thủ bóng đá hàng đầu
  • Giải vô địch bóng đá thế giới – World Cup: Giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, nơi quy tụ toàn bộ các đội bóng lớn trên toàn thế giới cũng như các cầu thủ hàng đầu
  • Giải vô địch bóng đá Châu Âu – Euro: Giải bóng đá cấp quốc gia lớn nhất Châu Âu, nơi quy tụ toàn bộ các đội bóng và cầu thủ hàng đầu châu lục này
  • Ngoài ra, 90Phutr.tv còn phát sóng rất nhiều những giải đấu khác như V-League, giải hạng Nhất quốc gia, U23 Châu Á, AFF Cup, Sea Games,…

Phát sóng trực tiếp bóng đá Euro 2026

Giải đấu vô địch thế giới được mong chờ nhất năm 2026, nắm được nhu cầu đó 90P TV (tiengruoi link) phát sóng trực tiếp bóng đá Euro bao gồm tất cả các trận đấu nằm trong giải Euro đầy đủ và chi tiết nhất dành cho fan hâm mộ quan tâm.

Với việc phát sóng trực tiếp toàn bộ các giải đấu bóng đá hàng đầu như kể trên. Khi truy cập vào 90 Phút TV, bạn có thể dễ dàng tìm và xem được trận đấu bóng đá mình thích cực kỳ dễ dàng.

Hướng dẫn xem bóng đá trực tuyến tại 90 Phut TV (tiengruoi link)

Như chúng tôi đã chia sẻ ở trên, trang web 90Phutr.tv được thiết kế cực kỳ thông minh cho mọi người dễ dàng sử dụng. Cho nên bạn có thể tìm và xem bất kỳ trận đấu bóng đá nào mà mình muốn tại đây khá dễ dàng, dù không quá am hiểu về internet.

Để xem bóng đá trực tiếp tại 90Phut TV, đầu tiên bạn cần phải chuẩn bị một thiết bị như máy tính, laptop, điện thoại thông minh,.. được kết nối mạng wifi, 3G/ 4G rồi làm như sau:

  • Bước 1: Đầu tiên bạn sẽ tiến hành truy cập trực tiếp vào trang web 90Phutr.tv hoặc có thể gõ trên Google các từ khóa “trực tiếp 90 Phut TV”, “xem truc tiep bong da tại 90 Phút TV”,….
  • Bước 2: Tìm trận đấu bóng đá mà mình muốn xem

Khi vào trang web 90 Phut TV, bạn sẽ thấy toàn bộ các trận đấu diễn ra trong ngày đều được phát sóng đầy đủ. Bạn chỉ cần tìm trận đấu mà mình muốn xem là được. Hiện tại có rất nhiều cách để bạn tìm, ví dụ như thông qua Lịch Thi Đấu, Giải Đấu,..

  • Bước 3: Chọn “Xem Ngay” để thưởng thức trận đấu mình thích

Cuối cùng khi đã tìm được trận đấu bóng đá mà mình thích bạn chỉ cần nhấn vào “Xem Ngay” là có thể thưởng thức được. Đặc biệt, chúng tôi còn cung cấp cho bạn những thông tin của hai đội trước trận đấu như sân tổ chức, đội hình dự kiến ra sân, trọng tài bắt chính, lịch sử đối đầu, thành tích trong các trận đấu gần nhất,… cho bạn nắm được tình hình của hai đội.

Trang web 90 Phút TV còn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo cực kỳ thông minh. Đó là đầy các trận đấu hấp dẫn, được nhiều người nhất lên phía trên. Cho bạn dễ dàng tìm được các trận đấu bóng đá hấp dẫn nhất trong ngày một cách dễ dàng.

huong-dan-xem-truc-tiep-bong-da-de-dang-tai-90p-tv
Hướng dẫn xem trực tiếp bóng đá đơn giản, dễ dàng tại 90P TV

Chất lượng link xem bóng đá trực tuyến tại 90 Phut TV như thế nào?

Khi vào 90Phutr.tv, bạn sẽ thấy toàn bộ các đường link xem bong da truc tiep tại đây đều được cung cấp hoàn toàn miễn phí trong thời gian khá sớm. Để bạn thưởng thức được trận đấu bóng đá mình muốn với chất lượng cao nhất. Khi mà trong trận đấu, bạn sẽ cảm nhận được chất lượng hình ảnh lên đến Full HD, chất lượng âm thanh thì chân thực và tốc độ lúc nào cũng mượt mà. Trong trận đấu, bình luận cũng hoàn toàn bằng tiếng Việt và đến từ những BLV chuyên nghiệp, nên trận đấu còn trở nên cuốn hút hơn nữa.

90 Phút TV còn xây dựng một hệ thống cung cấp link xem trực tiếp bóng đá tương thích với cả máy tính lẫn điện thoại. Cho nên bạn có thể xem trận đấu mình thích bất kỳ thiết bị nào mình muốn cũng được. Chúng tôi cũng cam kết rằng, tất cả đường link xem bóng đá do 90p TV cung cấp đều không bao giờ dính mã độc hay là virus gây ảnh hưởng đến thiết bị xem của mọi người. Cho nên bạn đừng quên chia sẻ địa chỉ xem bóng đá trực tuyến hàng đầu Việt Nam là 90Phut TV tiengruoi link cho những người thân, bạn bè của mình. Để họ cũng xem được các trận đấu bóng đá với trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Những lý do mà bạn nên xem bóng đá trực tiếp tại 90 Phút TV

Để có thể xem được trọn vẹn các trận đấu bóng đá mà mình thích bằng hình thức trực tuyến. Đầu tiên bạn phải lựa chọn được 1 trang web phát sóng bóng đá chất lượng. Đương nhiên 90m TV chính là sự lựa chọn mà bạn không được bỏ qua. Bởi chúng tôi đang có những ưu điểm khá vượt trội so với các website khác như:

  • Tất cả các giải đấu bóng đá từ lớn đến nhỏ trên toàn thế giới hiện nay đều được 90m TV cung cấp đường link hoàn toàn miễn phí. Giúp bạn tìm và xem được trận đấu mình thích cực kỳ dễ dàng
  • Thời gian mà chúng tôi cập nhật link xem truc tiep bong da cũng khá sớm và đa dạng cho bạn lựa chọn
  • Chất lượng trong đường link của 90p TV cũng không thể chê vào đâu được, khi cho bạn thưởng thức được các trận đấu bóng đá với hình ảnh, âm thanh, kích thước màn hình, tốc độ cực kỳ tốt
  • 90 Phút TV còn cam kết link không bao giờ dính mã độc hay virus, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm
  • Ngoài bóng đá, chúng tôi còn cung cấp link xem cả những môn thể thao khác như bóng chuyền, bóng rổ, quyền anh, tennis,…
  • Bình luận cho các trận đấu bóng đá được 90Phutr.tv phát sóng cũng là các BLV chuyên nghiệp, nên bạn sẽ cảm nhận được sút hút tăng lên khá nhiều
  • 90 Phut TV cũng luôn muốn trải nghiệm của người xem là tốt nhất, cho nên tuyệt đối không chèn quá nhiều banner, video quảng cáo khi trận đấu đã bắt đầu
  • Giao diện website cũng được thiết kế thông minh, cho bạn có thể sử dụng dễ dàng và xem được trận đấu mình muốn nhanh nhất
  • Toàn bộ đường link tại 90p TV đều tương thích với cả máy tính, laptop, điện thoại thông minh hay kể cả Smart TV. Nên bạn có thể dễ dàng xem trên bất kỳ thiết bị nào mà mình thích
  • Ngoài ra, bạn còn được biết những thông tin, sự kiện bóng đá mới nhất, xem tỷ số trực tiếp các trận đấu đang diễn ra, xem lại video highlight khi trận đấu kết thúc, xem lịch thi đấu, bảng xếp hạng của những giải bóng đá hàng đầu và bảng kèo nhà cái cực kỳ chuẩn và đầy đủ thông tin.

Tổng hợp những trang web xem trực tiếp bóng đá tốt nhất Việt Nam

Ngoài kênh phát sóng tructiepbongda hàng đầu hiện nay là 90Phut TV, chúng tôi xin gửi đến quý bạn một số lựa chọn để xem bóng đá online với chất lượng tốt đứng sau 90Phutr.tv đó là:

  • Xoilac7.net ( Xoilac TV | Xôi Lạc TV | Xoilac 1, Xoilac 2, XoilacTV)
  • Cakhia TV (Cà Khịa TV | Ca Khia Link | Cakhia Live)
  • Mitom TV (Mì Tôm TV | Mitom.TV | Mitom Link)
  • Bóng Đá 365 TV (Bongda365 TV | Bong Da 365 TV)
  • Thuckhuya TV (Thuckhuya Live | Thức Khuya TV | Thuc Khuya TV)
  • Thẻ Đỏ TV (Thedo TV | Thedo.TV)
  • Ngoac TV (Ngoác TV | NgoacTV)
  • Bun Dau TV (Bún Đậu TV | Bundau.TV)
  • Thevang TV (Thẻ Vàng TV | The Vang TV)
  • Tructiepbongda TV (Trực Tiếp Bóng Đá TV | Truc Tiep Bong Da TV)
  • Bánh Khúc TV (Banh Khuc TV | Banhkhuc.TV)
  • Khô Mực TV (Khomuc TV | Kho Muc TV | Khomuc.TV)
  • Banthang TV (Bàn Thắng TV | Ban Thang TV)
  • Bạch Tuộc TV (Bach Tuoc TV | Bachtuoc.TV)
  • Socolive (Soco Live | Socolive.TV)
  • Bóng Đá Live (Bongdalive TV | Bong Da Live)
  • Suong TV (Sương TV | SuongTV)

Những nhà tài trợ đồng hành cùng với 90 Phut TV

Để phát triển thành 1 trang web phát sóng bóng đá hàng đầu Việt Nam như hiện nay. 90 Phut TV cũng có rất nhiều nhà đồng hành để hỗ trợ tài chính cũng như đóng góp các ý kiến hay để xây dựng website trở nên tốt hơn. Đương nhiên trong tương lai, chúng tôi mong tìm được nhiều nhà tài trợ hơn để để trang web ngày càng phát triển hơn.

Một số lưu ý khi xem bóng đá trực tiếp tại 90m TV

Các bạn đừng quên truy cập vào 91 Phút TV, nếu muốn xem trực tiếp trận đấu bóng đá mình thích với chất lượng cao. Cũng như có thể xem được nhiều thông tin bóng đá bổ ích nhất mỗi ngày tại đây. Đảm bảo rằng khi lựa chọn 90Phutr.tv fan hâm mộ sẽ không bao giờ thất vọng.

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ với 90Phut TV nếu bạn đang có bất kì ý kiến thắc mắc và góp ý vì sự phát triển chung của hệ thống website phát sóng bóng đá trực tuyến chất lượng cao ngày một tốt hơn. Đừng quên liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới đây:

Email: [email protected]

Đia chỉ: 186 Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội 100000.

Website: https://obseva.com

– Twitter: http://twitter.com/90phutnettv

– Fanpage: https://facebook.com/90phutnettv

– Instagram: https://instagram.com/90phutnettv

Điện thoại: 0983556211

Chúc các bạn có những phút trải nghiệm xem trực tiếp bóng đá tuyệt vời nhất cùng 90Phutr.tv!

 

8XBET